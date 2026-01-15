Реклама

Россия
13:41, 15 января 2026Россия

Появились первые кадры с места гибели экс-замминистра труда России у его особняка

Shot опубликовал кадры с места гибели экс-замминистра труда России Скляра
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Опубликованы первые кадры с места гибели экс-замминистра труда России Алексея Скляра у его особняка в Новой Москве. Видео появилось в Telegram-канале Shot.

По данным канала, в двухэтажном частном доме за высоким забором, попавшем на видео, в поселении Филимонковское бывший чиновник жил после развода с первой женой.

Как видно на кадрах, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сообщается, что на опознание приехала бывшая жена чиновника.

О том, что Скляра без признаков жизни нашли у порога частного дома, стало известно днем 15 января. Сообщалось, что входная дверь была открыта, а рядом с телом было найдено гладкоствольное ружье.

