Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:40, 15 января 2026Силовые структуры

Пожизненно осужденный россиянин выслушал приговор по новому делу

В Петербурге суд приговорил пожизненно осужденного за изнасилование и убийство
Варвара Митина (редактор)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге суд приговорил к девяти годам отбывающего пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» петербуржца Виталия Шевцова по новому делу. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Шевцова признали виновным по статье 105 УК РФ. Дело по статьям о сексуальном насилии было прекращено в связи с истечением срока давности. Мужчина свою вину признал.

По версии следствия, в 2002 году, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Шевцов нанес не менее 27 ударов тупым предметом 11-летней девочке, а затем совершил над ней насильственные действия. Девочка не выжила.

Преступление 22-летней давности помогла раскрыть генетическая экспертиза. Ранее Шевцов получил максимальный срок за расправу над бывшей женой и пятилетним мальчиком в 2011 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Протестующие заблокировали машину британского дипломата у здания МИД в Москве

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Пашинян пообещал помочь Азербайджану

    Жители российского города слепили сексуальных снеговиков

    В 2025 году рекордно взлетел ввоз иномарок через таможню Приморья

    НАСА досрочно вернуло на Землю экипаж МКС

    В России допустили одно действие Трампа относительно конфликта на Украине

    Подруга привела подробности задержания в Москве сбежавшей от насилия в семье девушки

    Таксисты попросили у Госдумы новые льготы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok