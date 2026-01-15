Пожизненно осужденный россиянин выслушал приговор по новому делу

В Петербурге суд приговорил пожизненно осужденного за изнасилование и убийство

В Санкт-Петербурге суд приговорил к девяти годам отбывающего пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» петербуржца Виталия Шевцова по новому делу. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Шевцова признали виновным по статье 105 УК РФ. Дело по статьям о сексуальном насилии было прекращено в связи с истечением срока давности. Мужчина свою вину признал.

По версии следствия, в 2002 году, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Шевцов нанес не менее 27 ударов тупым предметом 11-летней девочке, а затем совершил над ней насильственные действия. Девочка не выжила.

Преступление 22-летней давности помогла раскрыть генетическая экспертиза. Ранее Шевцов получил максимальный срок за расправу над бывшей женой и пятилетним мальчиком в 2011 году.