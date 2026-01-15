Реклама

16:19, 15 января 2026

Предсказан следующий клуб Хаби Алонсо после увольнения из «Реала»

Букмекеры: Следующим клубом Хаби Алонсо станет «Ливерпуль»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stringer / Reuters

Букмекеры назвали наиболее вероятное новое место работы Хаби Алонсо после увольнения с поста главного тренера мадридского Реала. Об этом сообщает Sport24.

По мнению букмекеров, наиболее вероятным местом работы специалиста станет «Ливерпуль». На это можно поставить с коэффициентом 2,37.

В топ-3 возможных клубов Алонсо также присутствуют «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». На работу специалиста в этих командах можно поставить с коэффициентами 6,50 и 9,00 соответственно.

12 января мадридский «Реал» объявил об увольнении Алонсо с поста главного тренера. Временно исполняющим обязанности наставника команды назначен Альваро Арбелоа.

