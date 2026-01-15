Раскрыт автор идеи о приобретении США Гренландии

Джон Болтон: Идея о приобретении США Гренландии принадлежит миллиардеру Лаудеру

Идею о приобретении Гренландии Соединенными Штатами изначально преподнес американскому лидеру Дональду Трампу его друг, нью-йоркский миллиардер Рональд Лаудер. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на экс-советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

По его словам, во время своего первого президентского срока Трамп вызвал его для обсуждения новой идеей. «Он сказал, что один известный бизнесмен только что предложил Соединенным Штатам купить Гренландию», — рассказал Болтон.

Ранее глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась во время интервью после встречи с представителями администрации США в Белом доме. Она рассказала, что последние несколько дней «были тяжелыми», представители Гренландии и Дании готовились к встрече с американцами, однако давление с их стороны только усилилось.

До этого премьер-министр автономии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не желает присоединяться к США и намерена остаться частью Дании.