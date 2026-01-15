Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:31, 15 января 2026Мир

Раскрыт автор идеи о приобретении США Гренландии

Джон Болтон: Идея о приобретении США Гренландии принадлежит миллиардеру Лаудеру
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Идею о приобретении Гренландии Соединенными Штатами изначально преподнес американскому лидеру Дональду Трампу его друг, нью-йоркский миллиардер Рональд Лаудер. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на экс-советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

По его словам, во время своего первого президентского срока Трамп вызвал его для обсуждения новой идеей. «Он сказал, что один известный бизнесмен только что предложил Соединенным Штатам купить Гренландию», — рассказал Болтон.

Ранее глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась во время интервью после встречи с представителями администрации США в Белом доме. Она рассказала, что последние несколько дней «были тяжелыми», представители Гренландии и Дании готовились к встрече с американцами, однако давление с их стороны только усилилось.

До этого премьер-министр автономии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не желает присоединяться к США и намерена остаться частью Дании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давление стало еще сильнее». Глава МИД Гренландии расплакалась после встречи с администрацией Трампа

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В Германии встревожились из-за российского «корабля-зомби»

    Раскрыт автор идеи о приобретении США Гренландии

    Каллас попала в неловкую ситуацию после встречи с немецким политиком

    Белый дом брутально ответил на планы ЕС отправить войска в Гренландию

    На Западе предупредили Россию о рискованном шаге НАТО

    Осужденный экс-замглавы Росприроднадзора пожаловался на условия в колонии

    Ушла из жизни принцесса Греческая и Датская Ирина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok