01:47, 15 января 2026Силовые структуры

Раскрыта причина убийства рэпера Картрайта

Черненко: Жена Энди Картрайта убила его из-за ревности
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Марина Кохал

Марина Кохал. Фото: Global Look Press

В ходе расследования следователи пришли к выводу, что жена рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал убила его из-за ревности. Об этом сообщил замруководителя ГСУ СК по Санкт-Петербургу Артем Черненко в беседе с РИА Новости.

«По результатам предварительного следствия установлено, что поводом к убийству преимущественно послужила ревность Кохал», — поделился он. Черненко также добавил, что линия обвинения выстраивалась вокруг доказывания того факта, что жена Картрайта сделала ему инъекцию медпрепарата, после которого наступила аллергическая реакция и смерть.

В ноябре 2025 года Кохал приговорили к 12,5 года лишения свободы. В начале декабря она обжаловала приговор.

