Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:02, 15 января 2026Силовые структуры

Раскрыта судьба фигурантки дела о гибели в московской клинике блогерши из Италии

В Москве фигурантка дела о гибели блогера Бурцевой отправлена под домашний арест
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве Басманный районный суд вынес меру пресечения для обвиняемой по делу о гибели в московской клинике блогерши из Италии Юлии Бурцевой. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Фигурантка — 26-летняя Шоира Назуллоева. Она производила медицинские манипуляции. Суд отправил ее под домашний арест до 3 марта.

Ранее сообщалось, что женщина обвиняется по части 2 статьи 235 УК РФ («Незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

4 января обвиняемая проводила Бурцевой процедуру по увеличению ягодиц в элитной клинике. Тогда во время процедуры у блогерши развился анафилактический шок. Бурцеву экстренно госпитализировали в критическом состоянии, но врачам не удалось ее спасти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились первые данные о расследовании взрыва полицейских в Москве

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Стало известно содержание предсмертного сообщения экс-замминистра Скляра бывшей коллеге

    Жителей столицы попросили подкармливать птиц

    Катя Лель назвала российского певца реинкарнацией Есенина

    Раскрыта связанная с Россией цель США в Венесуэле

    Опровергнут популярный миф о простуде

    Армия России кратчайшим путем продвинулась к Запорожью

    Женщина голыми руками поймала 22 свиньи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok