Раскрыта судьба фигурантки дела о гибели в московской клинике блогерши из Италии

В Москве фигурантка дела о гибели блогера Бурцевой отправлена под домашний арест

В Москве Басманный районный суд вынес меру пресечения для обвиняемой по делу о гибели в московской клинике блогерши из Италии Юлии Бурцевой. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Фигурантка — 26-летняя Шоира Назуллоева. Она производила медицинские манипуляции. Суд отправил ее под домашний арест до 3 марта.

Ранее сообщалось, что женщина обвиняется по части 2 статьи 235 УК РФ («Незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

4 января обвиняемая проводила Бурцевой процедуру по увеличению ягодиц в элитной клинике. Тогда во время процедуры у блогерши развился анафилактический шок. Бурцеву экстренно госпитализировали в критическом состоянии, но врачам не удалось ее спасти.