Экономика
14:30, 15 января 2026Экономика

Раскрыто влияние «эффекта Долиной» на сделки с недвижимостью

Юрист Кваша о деле Долиной: Больше доверия появляется к нашей судебной системе
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Решение по делу с квартирой певицы Ларисы Долиной, которую она продала Полине Лурье, а деньги с продажи отдала мошенникам, не повлияет существенно на подобные случаи. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал юрист Дмитрий Кваша.

«Решение суда по делу Долиной — оно лишь отразило ситуацию, которая сейчас, да, характерна», — сказал специалист. Он также отметил, что этот прецедент доказал, что статус человека не имеет важной роли, благодаря чему больше доверия появляется к нашей судебной системе.

Но в основном дела отличаются тем, что артистку не обязывали возвращать деньги, а обычно человек должен вернуть средства. Однако и тут есть нюанс: в стандартной ситуации продавца принуждают вернуть деньги покупателю, но он может подать на банкротство. «По большинству таких дел возвращается квартира пенсионеру, но между тем он обязан вернуть деньги полученные. Соответственно, бабушка что делает — идет банкротиться, и деньги не возвращаются», — пояснил Кваша.

16 декабря Верховный суд России признал покупательницу собственницей недвижимости, а 25 декабря Мосгорсуд принял решение о выселении Долиной. Певица должна передать ключи до 20 января.

