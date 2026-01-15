Россиянам дали совет по вложению средств в рекордно подорожавший металл

Финансист Китайчук посоветовал вкладываться в серебро

Рекордные цены на серебро будут скорректированы, но динамика будет носить позитивный характер в этом году и вкладываться в серебро стоит, считает финансист Виталий Китайчук. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«На самом деле в таком росте нету каких-то неочевидных причин. Это банальный рост спроса на фоне падающего предложения на рынке. Такой резкий рост по моему мнению ожидает коррекции в ближайшие дни. Тем не менее динамика, считаю, будет носить позитивный характер на протяжении этого года», — сказал Китайчук.

Он призвал инвесторов следить за геополитической обстановкой, политикой президента США Донльда Трампа по тарифам и ожиданиями снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

«В любом случае серебро — хороший актив, который имеет растущий спрос у промышленного сектора. Каких-то негативных сценариев лично я не жду», — уточнил финансист.

Согласно данным площадки Comex, являющейся подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, в ходе торгов во вторник, 13 января, стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года впервые в истории превысила отметку 88 долларов за тройскую унцию. Ближе к 17:30 по московскому времени котировки драгоценного металла подскочили до 88,43 доллара. Столь высоких значений не фиксировалось на бирже за всю историю статистических наблюдений.