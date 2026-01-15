Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:30, 15 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам дали совет по вложению средств в рекордно подорожавший металл

Финансист Китайчук посоветовал вкладываться в серебро
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новост

Рекордные цены на серебро будут скорректированы, но динамика будет носить позитивный характер в этом году и вкладываться в серебро стоит, считает финансист Виталий Китайчук. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«На самом деле в таком росте нету каких-то неочевидных причин. Это банальный рост спроса на фоне падающего предложения на рынке. Такой резкий рост по моему мнению ожидает коррекции в ближайшие дни. Тем не менее динамика, считаю, будет носить позитивный характер на протяжении этого года», — сказал Китайчук.

Он призвал инвесторов следить за геополитической обстановкой, политикой президента США Донльда Трампа по тарифам и ожиданиями снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

«В любом случае серебро — хороший актив, который имеет растущий спрос у промышленного сектора. Каких-то негативных сценариев лично я не жду», — уточнил финансист.

Согласно данным площадки Comex, являющейся подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, в ходе торгов во вторник, 13 января, стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года впервые в истории превысила отметку 88 долларов за тройскую унцию. Ближе к 17:30 по московскому времени котировки драгоценного металла подскочили до 88,43 доллара. Столь высоких значений не фиксировалось на бирже за всю историю статистических наблюдений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Авианосная ударная группа ВМС США перебрасывается на Ближний Восток. Возможно ли американское военное вмешательство в Иране?

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    В США заявили о начале новой фазы СВО

    Пушков высказался о переговорах Дании и США по вопросу Гренландии

    Специалист Минздрава заявил о непригодности флюорографии для защиты от рака легкого

    Крокодил растерзал десятилетнего мальчика

    Женщинам перечислили причины снижения либидо в браке

    ВСУ почти полностью отказались от использования военной техники «в открытую»

    Трамп назвал Зеленского виновным в отсутствии сделки между Россией и Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok