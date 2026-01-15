Россиянам назвали необходимое количество часов для отдыха

Врач Коваленко: Офисным работникам нужно отдыхать от двух до трех часов в день

Тем, кто занят умственным трудом, рекомендуется выделять на отдых от двух до трех часов в день, чтобы восстановить концентрацию и умственную энергию; тем же, кто трудится физически, достаточно одного–двух часов для восстановления сил и поддержания выносливости. Об этом РИА Новости рассказал врач Сеченовского университета Алексей Коваленко.

«Это не значит, что все это время должно идти непрерывно. Нет, это совокупный фактор. То есть периоды нашей активности должны чередоваться с отдыхом», — пояснил эксперт.

В периоды интенсивной умственной нагрузки руководителям и тем, кто решает особенно сложные задачи, может потребоваться от трех до четырех часов отдыха в сутки — так подчеркнул врач.

Однако, по мнению Коваленко, людям, занимающимся физическим трудом, достаточно одного–двух часов: их тело требует меньше времени на реконструкцию, чем разум, изнуренный сложными решениями.

