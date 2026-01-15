Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:44, 15 января 2026Забота о себе

Россиянам назвали необходимое количество часов для отдыха

Врач Коваленко: Офисным работникам нужно отдыхать от двух до трех часов в день
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Тем, кто занят умственным трудом, рекомендуется выделять на отдых от двух до трех часов в день, чтобы восстановить концентрацию и умственную энергию; тем же, кто трудится физически, достаточно одного–двух часов для восстановления сил и поддержания выносливости. Об этом РИА Новости рассказал врач Сеченовского университета Алексей Коваленко.

«Это не значит, что все это время должно идти непрерывно. Нет, это совокупный фактор. То есть периоды нашей активности должны чередоваться с отдыхом», — пояснил эксперт.

В периоды интенсивной умственной нагрузки руководителям и тем, кто решает особенно сложные задачи, может потребоваться от трех до четырех часов отдыха в сутки — так подчеркнул врач.

Однако, по мнению Коваленко, людям, занимающимся физическим трудом, достаточно одного–двух часов: их тело требует меньше времени на реконструкцию, чем разум, изнуренный сложными решениями.

Ранее сомнолог Линдси Браунинг рассказала, как бороться с частыми ночными пробуждениями. Так, она посоветовала не лежать в постели, если не удается снова заснуть в течение более 20 минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы идем по следу». В США задержали человека, виновного в сливе информации по Венесуэле

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    Экс-глава МИД Австрии заявила о стремлении Запада разрушить Россию

    Назван способ спасти миллионы россиян от одного из самых агрессивных видов рака

    Мужчину арестовали за нарушение 137-летнего закона о дуэлях

    Врач объяснил причины неприятно пахнущих выделений из пениса

    Россиянам назвали необходимое количество часов для отдыха

    Стало известно о переброске ударной авианосной группы США на Ближний Восток

    Сальдо заявил о подготовке ВСУ удара в Хорлах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok