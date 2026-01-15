Реклама

Силовые структуры
22:40, 15 января 2026Силовые структуры

Россиянин избил повара из-за капусты в шаурме

Марина Совина
Марина Совина

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

В Уфе покупатель избил повара из-за невкусной шаурмы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

33-летний мужчина остался недоволен количеством капусты в блюде. После словесных оскорблений он перебрался за стойку и набросился на продавца с кулаками.

Очевидцы толпой оттащили хулигана. Повар серьезных травм не получил, но все равно написал заявление в полицию.

Ранее в Иркутске мужчины подрались в автобусе из-за шаурмы. В салон общественного транспорта зашел пассажир с шаурмой. Россиянин начал неаккуратно есть ее и испачкал других граждан. Начавшаяся ссора быстро переросла в рукоприкладство.

