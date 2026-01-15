Россиянин расправился с отцом из-за надписи на машине

В Красноярском крае суд арестовал мужчину за убийство отца из-за надписи

В Красноярском крае суд арестовал 23-летнего местного жителя за расправу над отцом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

На этой мере пресечения настаивала мать молодого мужчины, потому что она боится своего сына. Обвиняемый свою вину признал и подробно рассказал о преступлении.

По версии следствия, арестованный совершил преступление из-за бредовой идеи. Ранее он лечился у психиатра. На допросе мужчина пояснил, что уже два года считал, будто отец хочет с ним расправиться.

Решающим толчком, по его словам, стала надпись «Люблю» и сердечки, которые мать нарисовала на снегу на багажнике семейной машины. Он воспринял это как намек на скорое преступление и решил действовать на опережение. Как установили следователи, подозреваемый нанес отцу несколько ударов ножом.

Ранее в Московском областном суде 25-летний житель Балашихи Артем Миссюра, обвиняемый в отравлении родственников и друзей, извинился перед ними.

