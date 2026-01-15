Россиянину предъявили обвинение за перевод 700 рублей знакомому

В Москве предъявили обвинение мужчине за перевод 700 рублей знакомому

В Москве предъявили обвинение 37-летнему уроженцу Благовещенска за перевод 700 рублей знакомому. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным источника, в марте 2022 года, будучи в Москве, мужчина перевел знакомому деньги. При этом он знал, что тот придерживается праворадикальных нацистских взглядов и хочет уехать на территорию Украины, чтобы вступить в организацию «Правый сектор» (признана террористической и запрещена в России).

