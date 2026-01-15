Реклама

18:55, 15 января 2026Спорт

Российские спортсмены столкнулись с провокациями со стороны украинцев на Кубке Европы

Украинские скелетонисты провоцировали россиян на этапе Кубка Европы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Анатолий Пегов

Анатолий Пегов. Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов рассказал о провокациях со стороны украинских спортсменов против российских скелетонистов на этапе Кубка Европы в Инсбруке. Его слова приводит «Матч ТВ».

Пегов заявил, что хамское поведение украинцев было пресечено полицией. В правоохранительных органах объяснили, что подобные действия недопустимы на соревнованиях.

Российские атлеты успешно выступили на этапе Кубка Европы. Владислав Семенов взял два золота, а Даниил Романов — серебро и бронзу.

Российские бобслеисты и скелетонисты не выступали на международных соревнованиях с марта 2022 года из-за санкций Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Этап Кубка Европы в Инсбруке стал первым с 2022 года международным стартом для российских скелетонистов.

