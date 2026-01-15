Самолет сбил 16-летнего подростка на мотоцикле во время приземления

Самолет сбил 16-летнего подростка на мотоцикле во время приземления на аэродром в Венесуэле. Об этом сообщает Travel Radar.

Уточняется, что несчастный случай произошел 6 января на взлетно-посадочной полосе воздушной гавани Сан-Хуан-де-Лос-Моррос в штате Гуарико. Подросток выехал на территорию аэродрома в момент посадки лайнера и не заметил его.

Пилот пытался избежать столкновения, но безуспешно. Парень не выжил из-за травмы головы, сильного кровотечения и других серьезных травм верхней части тела. Сообщается, что никто из находившихся на борту самолета людей не пострадал.

Ранее женщина пострадала от врезавшегося в ее машину самолета в США. Это произошло на одном из самых загруженных шоссе рядом с городом Орландо.