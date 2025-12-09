Женщина пострадала от врезавшегося в ее машину самолета в США

Daily Mail: Самолет врезался в машину на шоссе во Флориде при аварийной посадке

Женщина пострадала от врезавшегося в ее машину самолета на крупном шоссе в штате Флорида (США). Об этом пишет Daily Mail.

Столкновение небольшого моторного самолета Beechcraft 55 с автомобилем Toyota Camry произошло на одном из самых загруженных участков дороги между городом Орландо и мысом Канаверал. Уточняется, что пилот выполнял аварийную посадку — за несколько минут до инцидента он сообщил о проблемах с двигателем авиасудна.

В результате происшествия обломки разлетелись по всей дороге. Также авария привела к длительным пробкам в обоих направлениях шоссе. Пострадавшую 57-летнюю женщину, которая находилась за рулем автомобиля, госпитализировали в больницу с незначительными травмами. 27-летний пилот и пассажир самолета отказались от больничного лечения.

Ранее бензовоз врезался в самолет авиакомпании Emirates у выхода на посадку и повредил его двигатель. Инцидент произошел 28 ноября в аэропорту Манчестера.