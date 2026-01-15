Стала известна судьба задержанной в Москве девушки после побега из семьи

Сбежавшую от насилия в семье Манькиеву отпустили из московской полиции

Сбежавшую от насилия в семье из Ингушетии 21-летнюю Айну Манькиеву отпустили из полиции в Москве. О ее судьбе стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По данным издания, в настоящее время девушка находится в безопасном месте.

Как утверждают правозащитники, беглянку не стали передавать ингушским оперативникам. При этом Манькиева все еще остается в розыске по уголовному делу. Предположительно, девушку отпустили только благодаря огласке в СМИ.

До этого девушка поделилась, что неоднократно подверглась изнасилованиям со стороны родственников в Ингушетии.

Она попросила государственной защиты.

О задержании Манькиевой стало известно 15 января. Правозащитники выяснили, что девушка воспитывалась в многодетной малообеспеченной семье. С самого детства она подвергалась унижениям и побоям. После одного эпизода ей пришлось восстанавливаться в течение восьми месяцев. В апреле 2025 года Манькиева решила бежать.