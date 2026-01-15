Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:10, 15 января 2026Россия

Стала известна судьба задержанной в Москве девушки после побега из семьи

Сбежавшую от насилия в семье Манькиеву отпустили из московской полиции
Майя Назарова

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Сбежавшую от насилия в семье из Ингушетии 21-летнюю Айну Манькиеву отпустили из полиции в Москве. О ее судьбе стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По данным издания, в настоящее время девушка находится в безопасном месте.

Как утверждают правозащитники, беглянку не стали передавать ингушским оперативникам. При этом Манькиева все еще остается в розыске по уголовному делу. Предположительно, девушку отпустили только благодаря огласке в СМИ.

До этого девушка поделилась, что неоднократно подверглась изнасилованиям со стороны родственников в Ингушетии.

Она попросила государственной защиты.

О задержании Манькиевой стало известно 15 января. Правозащитники выяснили, что девушка воспитывалась в многодетной малообеспеченной семье. С самого детства она подвергалась унижениям и побоям. После одного эпизода ей пришлось восстанавливаться в течение восьми месяцев. В апреле 2025 года Манькиева решила бежать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу МИД Гренландии довели до слез в Белом доме

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Москвичей предупредили о самой холодной ночи

    Путин пообещал последовательно добиваться поставленных целей на Украине

    Самая дорогая компания Азии показала рекордную прибыль

    На Кубе увеличат производство российских автомобилей

    Путин выразил надежду на восстановление отношений с союзником США

    Россияне поставили рекорд по поездкам в одно королевство

    Россиянам назвали условия пропуска работы из-за снегопада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok