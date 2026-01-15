Задержанная в Москве девушка привела подробности о жизни в Ингушетии до побега

Задержанная Манькиева заявила о неоднократных изнасилованиях в Ингушетии

Айна Манькиева, задержанная в Москве, привела подробности о жизни в Ингушетии до побега. В своем заявлении девушка заявила, что неоднократно подвергалась изнасилованиям в республике со стороны родственников. Такие подробности привела журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале.

Беглянка просит правоохранительные органы возбудить уголовное дело в отношении ее обидчиков.

В своем заявлении девушка написала, что родственники незаконно лишали ее свободы и делали условия для проживания опасными. Кроме того, она настаивает на государственной защите и просит не выдавать ее семье.

Заявление Манькиева написала на имя начальника ОВД Свиблово Владимира Моисеева.

До этого выяснилось, что Манкиеву заявила в органы родная мать. Якобы девушка украла у нее 20 тысяч рублей. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», дело против жительницы Ингушетии возбудили еще 6 августа 2025 года.

Подруга задержанной рассказала, что оперативники отказываются отпускать Манькиеву, поскольку «ждут людей из Ингушетии».

О задержании Манькиевой стало известно 15 января.

Как утверждают правозащитники, девушка воспитывалась в многодетной малообеспеченной семье. С самого детства она подвергалась унижениям и побоям. После одного эпизода ей пришлось восстанавливаться в течение восьми месяцев. В апреле 2025 года Манькиева решила бежать.