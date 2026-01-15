Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:54, 15 января 2026Забота о себе

Сексолог оценила слова Трампа о достоинстве мужчины и размере ноги

Сексолог Миллер назвала стереотипом слова Трампа о достоинстве мужчины
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Сексолог Александра Миллер прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о том, что по размеру обуви можно судить о других параметрах и достоинствах мужчины. Ее слова приводит aif.ru.

«Размер ноги действительно может указывать на пропорции тела, но это далеко не во всем так», — указала эксперт. По ее словам, даже высокий человек может иметь небольшой половой орган.

«Есть подобный стереотип о величине носа, но это также не имеет стопроцентной связи», — добавила сексолог.

Ранее стало известно, что госсекретарь Марко Рубио носил обувь не по размеру после насмешек американского президента Дональда Трампа над ним и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Дело в том, что однажды американский лидер в присутствии Рубио и Вэнса заявил, что «по размеру обуви мужчины можно многое о нем сказать».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина оценил новое заявление Мерца о России

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Экстремальное похудение жены сына Бекхэма на фоне скандала с его семьей объяснили

    Нефтегазовые доходы России упали до минимума с 2020 года

    Турист заблудился и провел ночь в кишащих змеями джунглях в Таиланде

    Вооруженный огнеметом российский военный в бою вышел из себя и рассказал о последствиях

    Неизвестные взорвали бетонную урну в российском городе

    Россиян призвали не игнорировать кажущийся безобидным симптом после новогодних праздников

    На Западе неутешительно оценили конфликт Зеленского и Кличко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok