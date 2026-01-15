Реклама

17:53, 15 января 2026Интернет и СМИ

Скабеева заявила о страхе европейского лидера перед «Орешником»

Скабеева после слов Макрона об «Орешнике» заявила, что он боится этого оружия
Олег Давыдов
Фото: Philippe Magoni / Pool / Reuters

Ведущая программы «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон боится российского ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Орешник». Об этом страхе она написала в Telegram-канале.

«Макрон, напуганный "Орешником", призывает Европу помочь Парижу в разработке ракет сверхбольшой дальности для ударов по России», — написала Скабеева под публикацией с заявлением Макрона о том, что необходимо создать оружие, аналогичное «Орешнику».

Президент Франции высказался о современном оружии, выступая 15 января перед французскими военнослужащими. Макрон напомнил, что Россия в январе нанесла «Орешником» удар по объектам на Украине, и назвал это сигналом. По его мнению, после этого Европа и Франция в частности должны обзавестись аналогичным оружием.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предрек Франции и Великобритании войну с Россией. По его словам, европейские лидеры утратили здравый смысл и исповедуют военный фанатизм.

