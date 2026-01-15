Скабеева заявила о страхе европейского лидера перед «Орешником»

Скабеева после слов Макрона об «Орешнике» заявила, что он боится этого оружия

Ведущая программы «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон боится российского ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Орешник». Об этом страхе она написала в Telegram-канале.

«Макрон, напуганный "Орешником", призывает Европу помочь Парижу в разработке ракет сверхбольшой дальности для ударов по России», — написала Скабеева под публикацией с заявлением Макрона о том, что необходимо создать оружие, аналогичное «Орешнику».

Президент Франции высказался о современном оружии, выступая 15 января перед французскими военнослужащими. Макрон напомнил, что Россия в январе нанесла «Орешником» удар по объектам на Украине, и назвал это сигналом. По его мнению, после этого Европа и Франция в частности должны обзавестись аналогичным оружием.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предрек Франции и Великобритании войну с Россией. По его словам, европейские лидеры утратили здравый смысл и исповедуют военный фанатизм.