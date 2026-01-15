Популярные смартфоны станут дороже

В Nothing заявили, что смартфоны в 2026 году подорожают из-за ИИ

Руководители компании Nothing заявили, что новые смартфоны в 2026 году будут стоить дороже, чем раньше. Соответствующий пост в X опубликовал глава фирмы Карл Пэй.

Пэй выложил в соцсетях публикацию под названием «Почему ваш следующий смартфон будет стоить дороже». Он объяснил, что 2026-й станет беспрецедентным годом для потребительской электроники. «В течение пятнадцати лет индустрия смартфонов опиралась на одно-единственное, надежное предположение: компоненты неизбежно будут дешеветь», — заявил предприниматель, заметив, что в новом году все изменилось.

Карл Пэй подчеркнул, что память стала дорожать из-за того, что ее стали скупать дата-центры, обеспечивающие потребности сервисов искусственного интеллекта (ИИ). По словам основателя бренда популярных смартфонов, память, которая уже подорожала в три раза, является одним из самых дорогих компонентов телефонов, из-за чего гаджеты дорожают.

В материале говорится, что производители смартфонов встали перед выбором — либо поднимать цены на устройства на 30 процентов, либо ухудшать технические характеристики. Пэй заметил, что Nothing будет придумывать способы сохранить цены на свои продукты на приемлемом уровне. «Эпоха дешевого кремния закончилась. Эпоха продуманного дизайна только начинается», — подытожил бизнесмен.

В конце декабря президент корпорации Xiaomi Лу Вейбинг анонсировал рост средней стоимости флагманских смартфонов бренда. По его словам, стоимость девайсов относительно прежних цен окажется «довольно значительной».