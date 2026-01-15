Реклама

Россия
11:22, 15 января 2026Россия

Сослуживцы высказались о руководстве генерала Ахмедова после сообщений о его отставке

«Ъ»: Сослуживцы в оценках деятельности Сухраба Ахмедова разошлись во мнениях
Майя Назарова

Фото: Ministry of Economic Development of the Republic of Dagestan / Wikimedia

Сослуживцы высказались о руководстве генерал-лейтенант Сухраба Ахмедова, которого, предположительно, отправили в отставку с должности заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России по береговым и сухопутным операциям. Как пишет «Коммерсантъ», в оценках деятельности военного начальника мнения коллег разошлись.

По сообщениям «Ъ», некоторые офицеры назвали Ахмедова храбрым и профессиональным командиром. По их версии, он всегда действовал по логике классической общевойсковой школы.

Другие же собеседники, служившие под руководством генерала в морской пехоте, уверены, что затеянная Ахмедовым кадровая перестройка сопровождалась конфликтами.

Источники издания предположили, что из-за этого внутри подразделений сложилась атмосфера недоверия и внутренней конфронтации. Сослуживцы утверждают, что значительная часть команды дважды Героя РФ генерала Михаила Гудкова, погибшего в июле 2025 года, который занимал пост до Ахмедова, была выведена из процессов управления.

До этого военблогер Юрий Подоляка допустил, что Ахмедов, вероятно, получивший отстранение, обязательно еще «где-то всплывет».

Об отставке Ахмедова 13 января рассказал член Общественной палаты России Владимир Рогов. Эту информацию подтвердил военный корреспондент Юрий Котенок, которые напомнил, что это уже вторая отставка офицера за два года. В мае 2024 года генерал-лейтенанта сняли с должности командующего 20-й армией. Кроме того, в ноябре 2022 года бойцы 155-й бригады Морской пехоты Тихоокеанского флота России обвинили Ахмедова в потерях под Угледаром.

