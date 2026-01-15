Создание русской виагры провалилось. На нее потратили десять лет и больше двух миллиардов рублей, а теперь жалуются Путину

Путину доложили о потраченных впустую 2 млрд рублей на создание аналога виагры

Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) занимается проектом по созданию научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги для производства отечественных лекарств, в том числе от импотенции.

Счетная палата (СП) России провела проверку реализации проекта. В ведомстве назвали результаты неутешительными. О них доложили президенту России Владимиру Путину.

По итогам проверки Счетная палата направила доклад главе государства, в котором констатировала неэффективное расходование средств федерального бюджета, направленных на реализацию проекта Сергей Мамедов аудитор Счетной палаты

Проект стартовал почти 10 лет назад

Проект по созданию научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги с целью обеспечения замкнутого цикла производства отечественных лекарственных препаратов из мускуса животного стартовал еще в 2016 году по поручению президента России.

Мускус кабарги Мускус кабарги — секрет препуциальной железы самцов кабарги, считается самым дорогим продуктом

животного происхождения. Оказывает общестимулирующее действие на сердце, центральную нервную

систему, используется как противовоспалительное средство. Применяется в парфюмерии.

Для этого было запланировано строительство питомника для кабарги в Республике Алтай и реконструкция объектов научных подразделений научно-клинической лаборатории в Московской области. Объекты планировали ввести в эксплуатацию еще в 2020 году, но питомник заработал только в 2024-м, а лаборатория не готова до сих пор.

Предполагалось, что реализация проекта «даст мощный стимул в развитии отрасли биотехнологий в целом в максимально сжатые сроки». Кроме того, была запланирована разработка отечественного лекарственного препарата «Мускулив» для лечения эректильной дисфункции.

Изначально стоимость проекта составляла 1,5 миллиарда рублей. Однако его реализация затянулась, а конечная стоимость возросла до 2,4 миллиарда рублей — такие данные представила СП на 1 ноября 2025 года. При этом расходы федерального бюджета на разработку и клинические исследования препарата «Мускулив» с 2017 по 2025 год составили порядка одного миллиарда рублей.

Счетная палата нашла множество нарушений

Ведомство по поручению президента РФ ведет контроль за реализацией проекта. По итогам проверок СП неоднократно фиксировала срывы сроков строительства объектов и в целом отмечало низкую эффективность реализации проекта. Так, в марте 2025 года выяснилось, что Научный центр биомедицинских технологий ФМБА России расторг договор о реконструкции лаборатории с АО «Дирекция строящихся объектов» из-за ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств. В июне Научный центр заключил контракт с новым подрядчиком — ООО «Регионсоюз», который должен был завершить работы не позднее 15 ноября 2025 года. Однако этого не произошло.

На 1 ноября 2025 года строительная готовность лаборатории составляла 96 процентов, техническая — 74 процента. С учетом установленного срока ввода объекта в эксплуатацию есть существенные риски несвоевременного завершения реконструкции лаборатории Сергей Мамедов аудитор Счетной палаты

В ходе проверки выявили нарушения и в деятельности Научного центра. В частности, организация при отсутствии оснований увеличила сроки окончания работ на два года пять месяцев, не вернула неотработанный первым подрядчиком аванс в размере 239,4 миллиона рублей и не взыскала неустойку с подрядчиков в размере 17,4 миллиона рублей.

Также выяснилось, что разработка «Мускулив» проводилась с использованием мускуса, приобретенного у третьих лиц, а не полученного в питомнике, а клинические исследования препарата проводились в частных медицинских организациях, а не на базе федеральных клинических центров ФМБА. При этом, несмотря на понесенные государством расходы, право на регистрацию и производство препарата хотят передать АО «Брынцалов-А».

Кроме того, Центр самовольно решил заменить три предусмотренных к разработке лекарственных препарата на биологически активные добавки к пище, а также совместно с ФМБА скорректировал количество планируемых к содержанию в питомнике особей кабарги и добываемого объема мускуса. В результате после выхода питомника на плановую мощность в 2029 году объем производства мускуса будет ниже запланированного в два раза.