Спецпредставитель Путина оценил новое заявление Мерца о России

Спецпредставитель Дмитриев назвал прогрессом заявление Мерца о России

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что мир нуждается в деэскалации. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Прогресс. Мир нуждается в деэскалации», — прокомментировал спецпредставитель публикацию с заявлением канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Ранее Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление российско-германских отношений.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к восстановлению отношений со странами Европы. Глава государства выразил надежду, что со временем ситуация изменится и стороны вернутся к конструктивному общению на основе взаимного уважения интересов друг друга.