Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:45, 15 января 2026Мир

Спецпредставитель Путина прокомментировал обвинение Трампа в адрес Зеленского

Дмитриев: Трамп дал понять, что Зеленский саботирует урегулирование на Украине
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о неготовности Киева заключить мирное соглашение. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Х.

«Это верно и важно. Президент Трамп ясно дал понять, что [президент Украины Владимир] Зеленский саботирует и задерживает мир», — написал он.

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин готов заключить сделку и завершить конфликт, а его украинский коллега Владимир Зеленский — нет.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление Трампа, отметил, что глава Белого дома и ранее был недоволен тем, как проходят переговоры по Украине, и высказывался об этом, когда Зеленский приезжал для консультаций в Вашингтон. По его словам, американский лидер сейчас сделал очередное здравое заявление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давление стало еще сильнее». Глава МИД Гренландии расплакалась после встречи с администрацией Трампа

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Экс-офицер США назвал стратегическую ценность Гренландии

    В Нидерландах заявили о значительном ущербе после взрывов

    На Украине назвали условие изменения позиции по конфликту

    Глава управы Белгорода погиб на СВО

    Появилось видео гибели темнокожего воспитанника ЦСКА

    «Разобрала страну на части». Почему Майя Санду захотела ликвидировать Молдавию и объединить ее с Румынией?

    Зеленский вновь раскритиковал Кличко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok