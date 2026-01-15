Спецпредставитель Путина прокомментировал обвинение Трампа в адрес Зеленского

Дмитриев: Трамп дал понять, что Зеленский саботирует урегулирование на Украине

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о неготовности Киева заключить мирное соглашение. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Х.

«Это верно и важно. Президент Трамп ясно дал понять, что [президент Украины Владимир] Зеленский саботирует и задерживает мир», — написал он.

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин готов заключить сделку и завершить конфликт, а его украинский коллега Владимир Зеленский — нет.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление Трампа, отметил, что глава Белого дома и ранее был недоволен тем, как проходят переговоры по Украине, и высказывался об этом, когда Зеленский приезжал для консультаций в Вашингтон. По его словам, американский лидер сейчас сделал очередное здравое заявление.