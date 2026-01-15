В России прокомментировали обвинение Трампа в адрес Зеленского

Сенатор Джабаров: Трамп высказал здравую мысль о Зеленском

Президент США Дональд Трамп и ранее делал заявления о нежелании украинского лидера Владимира Зеленского заключать мирный договор, сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что новое заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего украинского лидера Владимира Зеленского виновным в отсутствии мирной сделки между Москвой и Киевом, может встревожить Европу. Bloomberg отмечает, что слова Трампа контрастируют с его предыдущими заявлениями, в которых он выражал растущее разочарование в президенте России Владимире Путине.

Сенатор отметил, что Трамп и ранее был недоволен тем, как проходят переговоры по Украине, и высказывался об этом, когда Зеленский приезжал для консультаций в Вашингтон. По его словам, американский лидер сейчас сделал очередное здравое заявление.

«Он и раньше говорил, что не нужно переводить стрелки на Россию, когда в срыве переговоров виноват Зеленский. Будем надеяться, что предстоящий приезд посланников Трампа в Москву и их встреча с нашим большим руководством сыграют большую роль в судьбе этого конфликта», — сказал Джабаров.

Ранее Трамп заявил, что Москва уже готова пойти на сделку по украинскому конфликту, однако в Киеве по-прежнему не готовы заключить соглашение. Также он назвал себя единственным козырем Зеленского.