Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:54, 15 января 2026РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали обвинение Трампа в адрес Зеленского

Сенатор Джабаров: Трамп высказал здравую мысль о Зеленском
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп и ранее делал заявления о нежелании украинского лидера Владимира Зеленского заключать мирный договор, сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что новое заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего украинского лидера Владимира Зеленского виновным в отсутствии мирной сделки между Москвой и Киевом, может встревожить Европу. Bloomberg отмечает, что слова Трампа контрастируют с его предыдущими заявлениями, в которых он выражал растущее разочарование в президенте России Владимире Путине.

Сенатор отметил, что Трамп и ранее был недоволен тем, как проходят переговоры по Украине, и высказывался об этом, когда Зеленский приезжал для консультаций в Вашингтон. По его словам, американский лидер сейчас сделал очередное здравое заявление.

«Он и раньше говорил, что не нужно переводить стрелки на Россию, когда в срыве переговоров виноват Зеленский. Будем надеяться, что предстоящий приезд посланников Трампа в Москву и их встреча с нашим большим руководством сыграют большую роль в судьбе этого конфликта», — сказал Джабаров.

Ранее Трамп заявил, что Москва уже готова пойти на сделку по украинскому конфликту, однако в Киеве по-прежнему не готовы заключить соглашение. Также он назвал себя единственным козырем Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Во всем виновата моя жена». Высокопоставленный российский чиновник потерял работу в правительстве, запил и покончил с собой

    «Ставка на геополитическую разрядку». Какие российские акции купить в 2026 году, чтобы заработать

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно перебраться, чтобы получить максимальную выплату

    На Украине рассказали о «торпедах» для Тимошенко из партии Зеленского

    Жителям российского региона пообещали 50-градусные морозы

    Российский военный предрек ужесточение ударов по Украине

    Власти Сербии рассказали о будущем NIS

    Песков анонсировал важное выступление Путина

    Россия вошла в тройку стран-лидеров по посещению любимого курорта богачей

    Премьер Польши предрек конец света

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok