Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:20, 15 января 2026Экономика

Стало известно об имуществе экс-замминистра Скляра

Shot: Экс-замминистра Скляр владел особняком в Новой Москве
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

50-летний экс-замминистра труда Алексей Скляр владел особняком в поселении Филимонковском, а также автомобилем марки BMW X6. О его имуществе стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника, до развода с первой женой и раздела имущества три года назад в собственности у бывшего чиновника также находилась квартира площадью 50 квадратных метров на Херсонской улице на юго-западе Москвы. В свою очередь, его экс-супруга избавилась от объекта метражом 120 «квадратов» в жилом комплексе на Шаболовке на юге Москвы стоимостью около 80 миллионов рублей, однако сохранила за собой машино-место.

Помимо этого, после разрыва со Скляром у женщины остался участок, расположенный в Краснодаре, площадью около тысячи квадратных метров. Сразу после развода, уточняет канал, экс-замминистра женился вновь — на этот раз на коллеге на 17 лет младше себя.

Тело бывшего чиновника утром в четверг, 15 января, нашли у порога его дома в Новой Москве. Предположительно, он мог покончить с собой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали массовую смерть младенцев в Новокузнецке

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Появились подробности о новой жене найденного без признаков жизни экс-замминистра Скляра

    Строительный материал неожиданно оказался полезным продуктом питания

    Россиянам назвали главные ошибки при запуске двигателя авто зимой

    Стало известно об имуществе экс-замминистра Скляра

    В Кремле ответили на вопрос о визите Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Назван фаворит финала Кубка Африки

    Крупнейшая экономика Европы выросла после двухлетнего спада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok