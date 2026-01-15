Стало известно об имуществе экс-замминистра Скляра

Shot: Экс-замминистра Скляр владел особняком в Новой Москве

50-летний экс-замминистра труда Алексей Скляр владел особняком в поселении Филимонковском, а также автомобилем марки BMW X6. О его имуществе стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника, до развода с первой женой и раздела имущества три года назад в собственности у бывшего чиновника также находилась квартира площадью 50 квадратных метров на Херсонской улице на юго-западе Москвы. В свою очередь, его экс-супруга избавилась от объекта метражом 120 «квадратов» в жилом комплексе на Шаболовке на юге Москвы стоимостью около 80 миллионов рублей, однако сохранила за собой машино-место.

Помимо этого, после разрыва со Скляром у женщины остался участок, расположенный в Краснодаре, площадью около тысячи квадратных метров. Сразу после развода, уточняет канал, экс-замминистра женился вновь — на этот раз на коллеге на 17 лет младше себя.

Тело бывшего чиновника утром в четверг, 15 января, нашли у порога его дома в Новой Москве. Предположительно, он мог покончить с собой.