Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:37, 15 января 2026Бывший СССР

Стало известно о расколе общества на Украине после обысков у Тимошенко

ТАСС: Обыски у Тимошенко раскололи общество на Украине на два лагеря
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Обыски у главы партии «Батькивщина», бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко раскололи украинское общество на два лагеря. Об этом заявили в пророссийском подполье, передает ТАСС.

«Обыски у Тимошенко стали для украинского общества своеобразной лакмусовой бумагой, проявившей целый комплекс проблем: от укорененной коррупции и тотального недоверия к институтам до публичного использования правоохранительной системы для решения тактических задач», — отметил собеседник агентства.

В результате часть населения Украины робко надеется на завершение эпохи безнаказанности. Другие же смотрят на происходящее «с горьким цинизмом», как на часть большого политического спектакля, объяснил представитель подполья.

Силовики пришли с обысками в офис партии Тимошенко вечером 13 января. Сообщалось, что они проводились с применением силы. Поводом для этого стало подозрение политика в подкупе народных депутатов и покупке их голосов «за» или «против» в конкретных законопроектах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У арестованной вице-президента «Оборонстроя» нашли ВНЖ за рубежом. Ее обвиняют в мошенничестве на 786 миллионов рублей

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Появились подробности по делу директора нацпарка «Куршская коса»

    В ЕС задумались о воровстве Украиной кредита на 90 миллиардов

    В Польше заявили о резком снижении эффективности Украины в перехватах ракет

    Раскрыты новые детали жестокого нападения модели на российскую блогершу в клубе на Бали

    Летевший из России в Иран самолет вернулся в аэропорт вылета

    Два человека были заживо погребены под снегом в российском городе

    Москву похвалили за уборку снега

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok