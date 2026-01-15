Стало известно о расколе общества на Украине после обысков у Тимошенко

ТАСС: Обыски у Тимошенко раскололи общество на Украине на два лагеря

Обыски у главы партии «Батькивщина», бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко раскололи украинское общество на два лагеря. Об этом заявили в пророссийском подполье, передает ТАСС.

«Обыски у Тимошенко стали для украинского общества своеобразной лакмусовой бумагой, проявившей целый комплекс проблем: от укорененной коррупции и тотального недоверия к институтам до публичного использования правоохранительной системы для решения тактических задач», — отметил собеседник агентства.

В результате часть населения Украины робко надеется на завершение эпохи безнаказанности. Другие же смотрят на происходящее «с горьким цинизмом», как на часть большого политического спектакля, объяснил представитель подполья.

Силовики пришли с обысками в офис партии Тимошенко вечером 13 января. Сообщалось, что они проводились с применением силы. Поводом для этого стало подозрение политика в подкупе народных депутатов и покупке их голосов «за» или «против» в конкретных законопроектах.