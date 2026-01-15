Телеведущая вышла в эфир из дома и попала в забавную ситуацию

Муж валлийской ведущей Флир прополз за ее спиной в прямом эфире канала Channel 4

Известная валлийская телеведущая, певица Элин Флир вышла из дома в прямой эфир на телеканале Channel 4 и попала в забавную ситуацию. Об этом пишет Daily Mail.

Ведущая вышла в эфир своей программы Heno из дома, поскольку не смогла добраться до студии из-за сильного снегопада. Говоря с соведущим, она в шутку назвала свой дом лучшим местом, где только можно застрять из-за непогоды.

«Я надеялась, что поеду сегодня с севера на юг, но, к сожалению, на дорогах сложная ситуация», — добавила Флир. В этот момент ее муж, бывший футболист Джейсон Харви попытался незаметно пройти за ее спиной и прополз на четвереньках, однако попал на камеру.

«Не кошка, не собака, а Джейсон... Мы любим прямой эфир», — так случившееся описали в аккаунте Heno в соцсетях. «Так забавно, он будто проходит кастинг для съемок в [фильме] "Миссия невыполнима"», «Интересно, во что он там играл?», «Так смешно», — прокомментировали ролик пользователи.

