22:09, 15 января 2026Из жизни

Ушла из жизни принцесса Греческая и Датская Ирина

Принцесса Греческая и Датская Ирина скончалась во дворце Сарсуэла в Испании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Albert Nieboer / Globallookpress

Принцесса Греческая и Датская Ирина, сестра испанской королевы Софии, скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщает CNN.

Ирина Греческая ушла из жизни в 13:40 по московскому времени во дворце Сарсуэла в Мадриде.

Согласно информации RTVE, в последнее время проблемы со здоровьем не позволяли принцессе Ирине принимать участие в публичных и благотворительных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл решили прервать добровольное изгнание и вернуться в Великобританию. По сведениям королевского эксперта Тома Сайкса, Меган Маркл может приехать в Великобританию уже этим летом, если принц Гарри добьется возвращения государственной охраны.

