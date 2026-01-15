Реклама

11:01, 15 января 2026

В ЕС задумались о воровстве Украиной кредита на 90 миллиардов

Депутат ЕП Пюрнер предположил воровство Киевом займа ЕС на 90 миллиардов евро
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Выделенный в декабре 2025 года главами государств Европейского союза (ЕС) заем на военную помощь Украине в размере 90 миллиардов евро может быть разворован. С таким предположением выступил внефракционный депутат Европейского парламента (ЕП) Фридрих Пюрнер, с текстом запроса ознакомилась «Лента.ру».

«Какие бюджетные проверки будут проводиться, кем и с какой периодичностью, чтобы контролировать фактическое использование средств, и как ЕС гарантирует, (...) что соответствующие средства не приведут к дальнейшей коррупции на Украине?» — задал вопрос политик.

Пюрнер прокомментировал одобрение лидерами стран ЕС 19 декабря займа на 90 миллиардов евро за счет общего бюджета объединения и предположил воровство денег Киевом при отсутствии должных механизмов контроля. Депутат ЕП также потребовал от руководства объединения раскрыть конкретные цели и способы расходования выделенных средств.

В ночь на 19 декабря лидеры государств-членов Евросоюза отказались конфисковать замороженные активы России для финансирования «репарационного кредита» Украине. В качестве альтернативы, по словам председателя Европейского совета Антониу Кошты, был выбран вариант займа на 90 миллиардов евро за счет общего бюджета объединения.

Ранее доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института военной мировой экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Алексей Чихачев назвал в комментарии «Ленте.ру» возможные мотивы президента Франции Эммануэля Макрона проголосовать против выделения Украине «репарационного кредита». Политолог также указал, что даже в случае выделения средств программы финансирования не будут развернуты одномоментно.

