Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:36, 15 января 2026Мир

В Европе пожаловались на ненависть Вэнса

Politico: В ЕС считают Вэнса жестким парнем, ненавидящим Европу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) считают, что вице-президент США Джей Ди Вэнс ненавидит Европу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Вэнс нас ненавидит», — заявил неназванный европейский дипломат.

Собеседник издания назвал американского вице-президента жестким парнем. В материале отмечается, что в Европе Вэнса не считают союзником как в вопросах Гренландии, так и в контексте трансатлантических отношений в целом.

Ранее Вэнс дал Европе совет насчет Гренландии и призвал серьезно отнестись к позиции главы США Дональда Трампа по этому вопросу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Протестующие заблокировали машину британского дипломата у здания МИД в Москве

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Пашинян пообещал помочь Азербайджану

    Жители российского города слепили сексуальных снеговиков

    В 2025 году рекордно взлетел ввоз иномарок через таможню Приморья

    НАСА досрочно вернуло на Землю экипаж МКС

    В России допустили одно действие Трампа относительно конфликта на Украине

    Подруга привела подробности задержания в Москве сбежавшей от насилия в семье девушки

    Таксисты попросили у Госдумы новые льготы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok