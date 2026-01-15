В Европе пожаловались на ненависть Вэнса

Politico: В ЕС считают Вэнса жестким парнем, ненавидящим Европу

В Европейском союзе (ЕС) считают, что вице-президент США Джей Ди Вэнс ненавидит Европу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Вэнс нас ненавидит», — заявил неназванный европейский дипломат.

Собеседник издания назвал американского вице-президента жестким парнем. В материале отмечается, что в Европе Вэнса не считают союзником как в вопросах Гренландии, так и в контексте трансатлантических отношений в целом.

Ранее Вэнс дал Европе совет насчет Гренландии и призвал серьезно отнестись к позиции главы США Дональда Трампа по этому вопросу.