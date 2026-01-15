В Германии оценили слова Мерца о России фразой «впервые стал похож на лидера»

Нимайер: Мерц, похоже, понял, что России и Германии нужно сотрудничать

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что России и Германии нужно восстановить отношения, может означать осознание политиком необходимости сотрудничества с Москвой. Такое мнение выразил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, его слова приводит РИА Новости.

«Приветствую высказывание канцлера Мерца, в котором, наконец, есть разумное зерно и понимание того, что без России свободы и мира в Европе не будет (...). Он, похоже, понял, что России и Германии нужно сотрудничать. Думаю, он осознал, что Запад проигрывает при агрессивном курсе [президента США Дональда] Трампа, и Мерц, возможно, хочет сам спастись», — отметил он.

По мнению Нимайера, сделав такое заявление, Мерц «впервые стал похож на настоящего лидера Германии». При этом он подчеркнул, что подобные высказывания канцлера — «это хорошо, но нужно увидеть и действия».

Ранее Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление российско-германских отношений.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал заявление канцлера «прогрессом».