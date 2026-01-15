В Харькове раздалась серия взрывов

Синегубов: В Харькове раздались несколько взрывов

В Харькове прогремели несколько взрывов. Об этом заявляет глава областной военной администрации (ОВА) региона Олег Синегубов в Telegram.

Сколько взрывов раздалось, он не сообщил. Позднее Синегубов уточнил, что под ударом оказался пригород Харькова.

По информации Telegram-канала «Иди и смотри», серия взрывов произошла в поселках Посочин и Дергачи. Отмечалось, что Вооруженные силы (ВС) России атаковали объекты инфраструктуры.

Незадолго до этого взрывы раздались в Одесской области. Под ударом оказался порт в Черноморске. Сообщалось, что его атаковали при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».