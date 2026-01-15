В Киеве начали жарить кирпичи для согрева

Военкор Стешин: В Киеве начали жарить кирпичи

Житель Киева показал способ согреть помещение на фоне ударов по объектам электроэнергии. На это обратил внимание военкор Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале.

Он опубликовал скриншот записи в соцсетях, на которой показаны лежащие на сковородках камни. «Киев, XXI век. В сковороду — песок, на песок — кирпич. К сожалению, работает только для газовых плит», — пояснялось в публикации.

«В Киеве жарят кирпичи», — описал ситуацию Стешин.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко посоветовал киевлянам по возможности покинуть город из-за проблем с электро- и теплоснабжением. Критическая ситуация сложилась из-за постоянных ударов по украинским генерирующим мощностям. В частности, в ночь на 13 января атаке подверглась Киевская гидроэлектростанция (ГЭС), которая входит в пятерку крупнейших ГЭС республики.