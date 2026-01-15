В Китае назвали самые продаваемые автобренды

CADA озвучила топ-5 автомарок, которые в 2025 году покупали в Китае чаще всего

В Китае определены самые успешные автомобильные марки по итогам 2025 года. Первую пятерку составили BYD, Volkswagen, Toyota, Geely, а также ее дочернее подразделение Geely Galaxy. Об этом пишет Cnevpost.com, ссылаясь на данные Китайской ассоциации автомобильных дилеров (CADA).

Компания BYD возглавила список самых продаваемых, несмотря на отрицательную динамику. За минувший год бренд реализовал 3,1 миллиона автомобилей, что на 11,9 процента меньше результата 2024 года. Его доля на рынке сократилась с 15,3 до 12,99 процента.

Показатель концерна Volkswagen по итогам года составил 1,88 миллиона машин, что соответствует 7,9 процента рынка. Toyota имеет долю в 6,6 процента, реализовав 1,58 миллиона единиц.

Компания Geely и ее суббренд Geely Galaxy смогли продать 1,07 и 1,006 миллиона автомобилей соответственно. Их рыночные доли зафиксированы на уровне 4,5 и 4,2 процента. Источник отметил, что спрос на автомобили Geely Galaxy за год вырос на 284,6 процента. Самым популярной моделью бренда остался электромобиль EX2 в кузове хэтчбек.

Следом за лидерами идут марки Wuling (1 миллион проданных единиц), Changan (719,2 тысячи), Honda (641,2 тысячи), Tesla (625,6) и Chery (597,1). Отдельного внимания экспертов заслужил бренд Xiaomi, который за год увеличил продажи на 195,7 процента, реализовав 411 тысяч электрокаров.

Минувший год стал рекордным для китайской автопромышленности. Объем производства в стране увеличился на 10,4 процента, достигнув отметки в 34,5 миллиона автомобилей. Количество проданных новых машин выросло на 9,4 процента и превысило 34 миллиона единиц.

