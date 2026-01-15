В МИД прокомментировали высказывания Соловьева о внешней политике России

Захарова: Слова Соловьева о внешней политике России являются личным мнением

Слова телеведущего Владимира Соловьева о второстепенности Венесуэлы и Сирии для России являются его личным мнением, а не официальной позицией РФ. Так его высказывания о внешней политике России прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Речь идет о мнении журналиста, подчеркну: мнении. Официальная позиция высказывается уполномоченными на то официальными лицами», — сказала она.

По ее словам, эти фразы были преподнесены как официальная позиция Москвы «диванными аналитиками». Дипломат назвала это недопустимым.

Ранее депутат парламента Киргизии Дастан Бекешев призвал объявить Соловьева персоной нон грата из-за слов о проведении новой спецоперации.