Спорт
12:27, 15 января 2026Спорт

В полуфинале турнира WTA встретятся завоевавшие серебро ОИ в паре россиянки

Андреева и Шнайдер встретятся в полуфинале турнира WTA в Аделаиде
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Мирра Андреева

Мирра Андреева. Фото: WUHAN OPEN OFFICIAL 2025 / VCG / Vis / ТАСС

Россиянка Мирра Андреева обыграла австралийку Майю Джойнт в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 15 января, и завершилась победой Андреевой в двух партиях — 6:2, 6:0. Спортсменки провели на корте чуть больше часа.

В полуфинале Андреева сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер, которая в своем матче 1/4 финала победила американку Эмму Наварро. Вместе со Шнайдер Андреева стала серебряным призером ОИ-2024 в парном разряде. Встреча станет для них вторым очным поединком. В первом, который прошел в 2023-м, победила Андреева.

Ранее букмекеры оценили шансы Андреевой выиграть турнир Большого шлема в 2026 году. На это событие можно поставить с коэффициентом 3,80.

