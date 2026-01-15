Реклама

Россия
11:47, 15 января 2026

В России допустили одно действие Трампа относительно конфликта на Украине

Депутат ГД Чепа: Трамп усилит давление на Украину для урегулирования конфликта
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В России допустили одно действие президент США Дональда Трампа относительно Украины. В беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что американский лидер может усилить политическое и экономическое давление на Киев для урегулирования конфликта.

По мнению парламентария, заявление Трампа о том, что Украина не стремится к миру, в первую очередь направлено против европейских стран, «которые диктуют Киеву позицию по мирному соглашению».

Чепа также обратил внимание на то, что на сегодняшний день Европа «крайне недовольна» активизацией внешней политики США, в том числе по вопросам Венесуэлы и Гренландии, где сталкиваются интересы Брюсселя и Вашингтона.

«Я думаю, исходя из этого, он сделал такое заявление по [Украине]. Он понимает, что после каждого этапа соглашения вступают некоторые европейские страны — Великобритания, Франция, Германия — и начинают корректировать достигнутые договоренности», — заключил Чепа.

Ранее Трамп заявил, что Москва уже готова пойти на сделку по конфликту на Украине, однако в Киеве по-прежнему не готовы к заключению соглашения.

