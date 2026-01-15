Реклама

Россия
00:25, 15 января 2026

В России изменили порядок приема в вузы в 2026 году

Минобрнауки внесло изменения в порядок приема в вузы в 2026 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Globallookpress.com

Минобрнауки внесло изменения в порядок приема в вузы в 2026 году, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди нововведений — возможность для абитуриентов подать документы через «Госуслуги», очно в приемной комиссии или передать их через оператора почтовой связи.

В ведомстве отметили, что для целевого приема квоты будут устанавливаться с учетом конкретных заказчиков, организаций, форм обучения и количества мест.

В рамках программ бакалавриата и специалитета вакантные места целевой и особой квоты будут распределены в отдельную квоту. В магистратуре оставшиеся свободные места будут присоединены к обычным бюджетным.

Выпускники колледжей, которые не сдавали ЕГЭ, смогут в текущем году поступать только на те специальности, по которым они обучались, контроль над этим будут осуществлять образовательные организации.

Кроме того, россияне, сдавшие экзамены в Белоруссии, смогут по их результатам поступать в вузы. Иностранцы будут иметь возможность поступать по внутренним вступительным испытаниями только при отсутствии результатов ЕГЭ.

Ранее стало известно, что в России хотят сократить около 45 тысяч платных мест в вузах. Об этих планах заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

