Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:23, 15 января 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова Туска о конце света

Депутат Чепа: Европа не пойдет на вооруженный конфликт с США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yoan Valat / Reuters

Попытки США взять Гренландию под свой контроль могут привести к конфликту с Европой, но не перерастут в вооруженное противостояние, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска о конце света в случае атаки США на Гренландию.

«Они не собираются, я уверен, развязывать конфликт с Европой, они просто живут не по законам, а по правилам, которые адресуют для себя. [Президент США Дональд] Трамп заявил, что Гренландия отвечает интересам безопасности США, поэтому они ее берут. (…) Если это соответствует их интересам, то почему нет, как они считают», — сказал Чепа.

Он предположил, что попытка отобрать Гренландию может стать причиной какого-то конфликта, но Европа не пойдет на вооруженное противостояние с США.

Ранее Туск заявил о том, что конфликт или попытка страны-члена НАТО захватить территорию страны, которая также является членом НАТО, — это был конец мира, который мы знаем и который на протяжении многих лет гарантировал безопасность. Польский премьер подчеркнул, что его страна не намерена отправлять военнослужащих в Гренландию. Возможный захват острова американскими войсками Туск назвал катастрофой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спасались через окна». В центре подготовки МВД в Сыктывкаре взорвалась граната, есть пострадавшие. Что известно о ЧП?

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Выпавший в Москве объем снега оценили

    Рынок российской микроэлектроники упал на четверть

    В России упала ставка по некоторым вкладам

    На Украине указали на готовность граждан к территориальным уступкам

    Макрон высказался о предоставлении Украине разведданных

    Прапорщик Российской армии починил пусковую установку РСЗО под огнем ВСУ

    Захарова ответила на слова Хили о желании «похитить» Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok