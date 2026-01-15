Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:37, 15 января 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на звание самой небезопасной страны

Чепа: Иностранцы положительно высказываются о безопасности и красоте России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Присуждение России последнего места в рейтинге безопасности стран кому-то выгодно, а многие иностранцы позитивно высказываются о стране и ее безопасности, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением парламентарий поделился с «Лентой.ру».

«Мы все это помним, все это видели. Я вспоминаю как в 2018 году перед Чемпионатом мира по футболу говорили, что в Россию опасно приезжать, и как иностранцы не хотели уезжать из страны, пролонгируя свои футбольные визы», — сказал Чепа

Он добавил, что сегодня иностранцы с опаской приезжают в Москву, но с восторгом отзываются о безопасности Москвы, страны, и говорят о красоте и условиях жизни в России.

Ранее Global Peace Index 2025, составленный организацией Institute for Economics and Peace, присудил России последнее место по безопасности. Так, аналитики изучили данные об уровне преступности, политической обстановке, наличии конфликтов и милитаризации в 163 государствах и поставили Россию на последнюю позицию. 162 строчку заняла Украина, а на трех позициях выше расположились Судан, Конго и Йемен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условие для наступления мира на Украине

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В Нидерландах прогремели взрывы

    В России признали нежелательной канадскую компанию

    Карлсон назвал удар «Орешником» предупреждением России Европе

    103-летняя женщина «воскресла» на похоронах в день своего рождения

    Dior выпустил сумку с обложкой «Дракулы» за 377 тысяч рублей

    Эстония заявила о готовности отправить войска в Гренландию

    Захарову рассмешили попытки Европы защитить Гренландию от Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok