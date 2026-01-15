В России отреагировали на звание самой небезопасной страны

Чепа: Иностранцы положительно высказываются о безопасности и красоте России

Присуждение России последнего места в рейтинге безопасности стран кому-то выгодно, а многие иностранцы позитивно высказываются о стране и ее безопасности, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением парламентарий поделился с «Лентой.ру».

«Мы все это помним, все это видели. Я вспоминаю как в 2018 году перед Чемпионатом мира по футболу говорили, что в Россию опасно приезжать, и как иностранцы не хотели уезжать из страны, пролонгируя свои футбольные визы», — сказал Чепа

Он добавил, что сегодня иностранцы с опаской приезжают в Москву, но с восторгом отзываются о безопасности Москвы, страны, и говорят о красоте и условиях жизни в России.

Ранее Global Peace Index 2025, составленный организацией Institute for Economics and Peace, присудил России последнее место по безопасности. Так, аналитики изучили данные об уровне преступности, политической обстановке, наличии конфликтов и милитаризации в 163 государствах и поставили Россию на последнюю позицию. 162 строчку заняла Украина, а на трех позициях выше расположились Судан, Конго и Йемен.