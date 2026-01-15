В России попросили новых послаблений из-за требований о локализации такси

«Ъ»: Таксопарки попросили у Госдумы квот на использование нелокализованных машин

Российские таксопарки попросили у Госдумы новых послаблений из-за требований о локализации такси. Об этом со ссылкой на обращение инициативной группы по созданию ассоциации таксомоторных парков к главе комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгению Москвичеву сообщает «Коммерсантъ».

Участники рынка просят распространить на них региональные квоты на использование нелокализованных автомобилей в 25 процентов от общего числа внесенных в специальный реестр машин. Подобная мера будет действовать для самозанятых водителей до 2033 года.

Закон о локализации такси вступает в силу в марте 2026 года. С этого момента в такси могут работать водители на локализованных автомобилях из реестра, который включает 22 модели от 6 брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

В службе заказа такси «Максим» отметили, что за квотой могут обратиться до 500 таксопарков, что обеспечит дополнительные налоговые поступления от их хозяйственной деятельности до трех-пяти миллиардов рублей ежегодно. Без переходных и льготных механизмов выполнить требования по локализации смогут только крупные таксопарки, в то время как самозанятые водители и небольшие перевозчики не располагают ресурсами для быстрой и массовой замены автомобилей. Среди причин, по которым обновление таксопарка не будет быстрым — низкая окупаемость автомобилей, высокая стоимость российских машин и нежелание пассажиров ездить на них.

Большинство таксистов в России признались в неготовности к смене автомобиля из-за закона о локализации. Как показал опрос РОМИР, многие водители ошибочно причисляют свой автомобиль к списку локализованных (хотя в первичный перечень удовлетворяющих нормам закона входит лишь одна из пяти ныне используемых) или уверены, что новый закон касается только таксопарков, а не самозанятых.