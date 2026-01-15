В России резко снизилась выдача автокредитов

ВТБ: Пик выдачи автокредитов в России пришелся в 2025 году на октябрь

Выдача автокредитов сократилась в России в 2025 году на четверть, до 1,7 триллиона рублей. Данные о резком снижении приводятся в пресс-релизе ВТБ, поступившем «Ленте.ру».

В нем отмечается, что часть заемщиков предпочла отложить покупку новых автомобилей, накапливая свободные средства на депозитах, а пик выдач пришелся на октябрь, когда их уровень на 27 процентов превысил результат за аналогичный период предыдущего года.

В 2026-м «основными драйверами для банков по-прежнему будут не объемы, а работа с финансово устойчивыми заемщиками, для которых кредит — осознанный инструмент оптимизации личных финансов», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По предварительной оценке банка, в январе в России выдадут автокредитов примерно на 116 миллиардов рублей, что на 36 процентов больше, чем в прошлом январе. В целом за год показателю прогнозируют «сопоставимые с прошлым годом уровни».

По итогам января-ноября в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) оценивали суммарный объем выданных в России автокредитов в 1,375 триллиона рублей, заявляя о падении год к году более, чем на треть.