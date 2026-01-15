В России рухнули продажи еще одного вида машин

«Автостат»: Продажи среднетоннажных грузовиков в России упали на 44 процента

По итогам прошлого года продажи среднетоннажных грузовиков в России продемонстрировали резкое снижение. О негативной динамике, затронувшей очередной сегмент отечественного авторынка, сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За отчетный период в стране реализовали только 12,3 тысячи единиц этого вида машин. Достигнутый результат оказался на 44 процента меньше в сравнении с показателем за 2024 год, уточнили эксперты.

Лидером по объемам продаж в этом сегменте стал концерн «ГАЗ». Среднетоннажные грузовики этого бренда разошлись тиражом в 4802 экземпляра. На долю марки пришлось около 40 процентов всей реализации. В топ-3 также попали «КамАЗ» и китайский JAC, результаты которых составили 3529 и 1282 единицы соответственно, резюмировали аналитики.

Ранее стало известно о серьезном падении продаж в сегменте легких коммерческих автомобилей. Реализация этого вида машин в 2025 году упала на 21,9 процента. Как и в случае со среднетоннажными грузовиками, эксперты объясняли подобную динамику сокращением спроса на логистические перевозки, жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка, снижением доступности лизинга, регулярным повышением утильсбора и общим подорожанием машин в России. В сложившихся реалиях ожидать оживления реализации стоит в лучшем случае в начале весны этого года, указывал глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.