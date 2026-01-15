Реклама

Россия
14:45, 15 января 2026Россия

В России указали на нюанс в переговорах по конфликту на Украине

Сенатор Джабаров: Россия в полный рост еще не развернула военные возможности
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Сенатор Владимир Джабаров указал на важный нюанс в переговорах по конфликту на Украине, заявив, что на данный момент Россия в полный рост еще не развернула военные возможности. Мнение политик опубликовал в Telegram.

«Россия в полный рост не развернула военные возможности. И этот «нюанс» при переговорах имеет огромное значение», — обозначил Джабаров.

Сенатор также добавил, что хорошим знаком к урегулированию конфликта является скорый визит в Москву спецпредставителя США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что из-за ухудшения ситуации на фронте и во внутренней политике коридор для принятия решений Украиной постоянно сужается.

