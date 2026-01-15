В России высказались о роли страны в тайных переговорах Ирана и Израиля

Депутат Чепа заявил о доверии к РФ на фоне тайных переговоров Ирана и Израиля

Иран и Израиль провели тайные переговоры о перемирии при посредничестве России, потому что у нее исторически выстроены отношения как с одной, так и с другой страной, есть доверие, сказал депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Иран и Израиль при посредничестве России тайно договорились не атаковать друг друга. Переписка между Израилем и Ираном, а также роль России в качестве посредника были необычными, учитывая враждебность между двумя ближневосточными соперниками, которые в июне вели 12-дневную войну.

«Отношения нужно выстраивать не смотря ни на что. Мы активно работаем над различными кейсами, будем говорить так. Но и наши противники работают. Те стороны, те страны, которые не заинтересованы в мирном урегулировании украинской проблемы, делают все, чтобы мешать России и другим странам, заинтересованным в мирном исходе конфликта, созданного коллективным Западом», — прокомментировал Чепа.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи призвал президента США Дональда Трампа не повторять предыдущих ошибок Вашингтона и выбрать дипломатию вместо войны. Он отметил, что мирные способы решения конфликтов гораздо лучше, и рекомендовал отказаться от войны.