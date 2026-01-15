В России заявили о козыре в переговорах по Украине

Джабаров заявил, что Россия не задействовала полностью свой боевой потенциал

Россия еще не задействовала полностью свой боевой потенциал, это может быть козырем в переговорах по Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Киев реально терпит поражение на всех фронтах, притом что Россия еще не задействовала весь свой военный потенциал», — написал он.

По мнению сенатора, Россия может использовать этот козырь в переговорах. При этом, считает политик, президент США Дональд Трамп понимает, что последующие условия Москвы по мирному урегулированию могут стать еще жестче.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что из-за ухудшения ситуации на фронте и во внутренней политике коридор для принятия решений Украиной постоянно сужается.