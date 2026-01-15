Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:00, 15 января 2026Россия

В России заявили о козыре в переговорах по Украине

Джабаров заявил, что Россия не задействовала полностью свой боевой потенциал
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия еще не задействовала полностью свой боевой потенциал, это может быть козырем в переговорах по Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Киев реально терпит поражение на всех фронтах, притом что Россия еще не задействовала весь свой военный потенциал», — написал он.

По мнению сенатора, Россия может использовать этот козырь в переговорах. При этом, считает политик, президент США Дональд Трамп понимает, что последующие условия Москвы по мирному урегулированию могут стать еще жестче.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что из-за ухудшения ситуации на фронте и во внутренней политике коридор для принятия решений Украиной постоянно сужается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу МИД Гренландии довели до слез в Белом доме

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Москвичей предупредили о самой холодной ночи

    Путин пообещал последовательно добиваться поставленных целей на Украине

    Самая дорогая компания Азии показала рекордную прибыль

    На Кубе увеличат производство российских автомобилей

    Путин выразил надежду на восстановление отношений с союзником США

    Россияне поставили рекорд по поездкам в одно королевство

    Россиянам назвали условия пропуска работы из-за снегопада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok