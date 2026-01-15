В российской школе подросток упал с третьего этажа на второй и потерял сознание

Подросток упал с третьего этажа на второй в школе Волгограда

В школе Волгограда семиклассник упал в лестничный пролет с третьего этажа на второй и потерял сознание. Об этом пишет V1.RU.

По словам очевидцев, на перемене подросток катался на перилах и упал с высоты. Отец одного из учеников рассказал изданию, что, пока ехала скорая, мальчик находился без сознания, периодически открывая глаза и снова отключаясь.

«Вызвали скорую, и, как показалось, она ехала очень долго. Кто-то говорил, что якобы сорок минут! (...) Учителя были рядом, родители сразу приехали — плакали. Там все в шоке были», — отметил собеседник портала.

Очевидцы также уточнили, что к прибытию врачей пострадавший школьник смог прийти в себя, отвечать на вопросы медиков и нормально говорить.

В школе также прокомментировали ситуацию. По словам директора образовательного учреждения, скорая приехала быстро, а пострадавший мальчик к этому моменту чувствовал себя хорошо. «Он упал не с третьего этажа, а всего два метра пролетел. Он находится в больнице под наблюдением врачей. Когда скорая приехала, он встал и пошел до нее самостоятельно», — отметила собеседница издания.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подросток менял лампочку в люстре и оказался в реанимации. Предварительно он коснулся рукой проводки.