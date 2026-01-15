В США сравнили конфликт на Украине с американским футболом

Постпред США при НАТО Уитакер: Урегулирование на Украине близко как никогда

Вскоре конфликт на Украине может быть урегулирован, стороны близки к этому как никогда. С таким мнением выступил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что конфликт должен закончиться, и сравнил нынешнюю ситуацию с американским футболом. «В футболе последний ярд в красной зоне — самый тяжелый. Думаю, эта же идея применима здесь», — сказал он, отметив, что этот «последний ярд» будет непростым. Уитакер также поделился, что у него хорошее предчувствие на этот счет.

Президент США Дональд Трамп называл украинского коллегу Владимира Зеленского виновным в отсутствии сделки между Россией и Украиной. По его словам, российский лидер Владимир Путин уже готов на сделку.