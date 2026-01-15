Писториус разглядел в свитере Лаврова с надписью «СССР» вызов всему миру

Министр обороны ФРГ Борис Писториус усмотрел в свитере с надписью «СССР» министра иностранных дел России Сергея Лаврова вызов всему миру, в том числе США. Такое мнение он выразил в статье для газеты Zeit.

«Притязание на демонстрацию своей силы далеко за пределы Европы соответствуют надписи на свитере Лаврова – это явный, глобальный вызов прежде всего США, даже если там еще не все это осознают», — подчеркнул министр.

Писториус назвал свитер Лаврова проявлением ревизионизма — явления, которое, по его мнению, вплетено в саму ДНК Российской Федерации, возникшей в 1991 году на фундаменте советского наследия.

Ранее Лавров заявил, что действия США наводят на мысль, что американские коллеги ненадежны. Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что из-за действий США глобализация пошла «коту под хвост».